Москва, 12 июля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Известный в криминальных кругах преступник, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), задержан в Москве по подозрению в двойном убийстве, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Roma Yandolin Задержанный

По предварительным данным он был задержан сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации 11 июля. В рамках уголовного дела о вымогательстве у хозяйки ресторана Elements Жанны Ким, Калашов подозревается в двойном убийстве.

Перестрелка возле ресторана произошла в декабре 2015 года. Из группы в 10 человек пятеро получили ранения, они были госпитализированы. Два человека скончались.

Вопрос об избрании меры пресечения Калашову решается. Других подробностей пока нет.