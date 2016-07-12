Иерусалим, 12 июля, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Голливудский режиссер Квентин Тарантино считает нациста Ганса Ланду лучшим персонажем из всех, придуманных им когда-либо. Об этом Тарантино заявил в ходе Иерусалимского международного кинофестиваля, сообщает Collider.

Цитата из к/ф «Бесславные ублюдки». реж Квентин Тарантино. 2009. Германия Взгляд подозревающего

Знаменитый режиссер отметил, что при создании этого персонажа он не представлял его лингвистическим гением, способным говорить на идеальном идише.

Напомним, в фильме «Бесславные ублюдки» роль Ланды сыграл Кристоф Вальц. Исполнение этой роли принесло ему премию «Оскар».

Помимо этого, Тарантино дополнил своё обещание уйти на пенсию после создания десятого фильма заявлением о том, что наличие еще одной истории для съёмки заставит его вернуться в кинематограф даже в возрасте 75 лет.

В декабре 2015 года кинорежиссер Квентин Тарантино получил персональную звезду на голливудской Аллее славы.