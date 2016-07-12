Хабаровск, 12 июля, 2016, 08:46 — ИА Регнум. 15 — 20 тысяч рублей должны сегодня потратить родители первоклашек на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае. Сумма складывается из приобретения учебных пособий, канцелярских принадлежностей и одежды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Сборы в школу для многих семей значительная статья расходов в бюджете. Корреспондент ИА REGNUM подсчитал затраты на подготовку к школе и выяснил, что в Хабаровском крае идут долгие споры о школьной форме.

Так, если учебники первоклассники получат бесплатно, то рабочие тетради к ним обойдутся родителям в 3800 — 4000 рублей. Примерно 5 тысяч рублей необходимо потратить на покупку одежды — в такую сумму обойдутся два комплекта школьной формы. Добавим сюда канцелярские принадлежности, спортивную форму, обувь, ранец — получится никак не меньше 15 — 20 тысяч.

Не всем сегодня подобные траты по карману. Многим семьям, для того, чтобы собрать своего малыша в школу, понадобится помощь социальных служб.

«Такие семьи всегда были, есть и будут, — объяснила директор крупнейшей в Ванинском районе школы Юлия Корольчук. — Я бы не сказала, что их стало больше. Все нуждающиеся семьи стоят на учете и получают помощь. У нас объявлена традиционная акция «Помоги собраться в школу», дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание. Проблема в том, что не все семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, заявляют о том, что им необходима помощь. Тут уже работают школьные психологи, которые выявляют таких ребят, встречаются с родителями. Но голодным и раздетым никто не остается. За школьные парты гарантированно сядут все учащиеся».

Не первый год в Хабаровском крае ведутся споры относительно единой школьной формы. Догм в этом вопросе пока нет. Главное — дети должны соблюдать деловой стиль. В одних школах родители и дети, вместе с педагогами определяют такой стиль и придерживаются его на протяжении всей учебы — молодые люди ходят в школу в костюмах, девочки — в строгих платьях, сарафанах или юбках с блузами. В других — принимают решение работать с местными региональными производителями школьной формы. По мнению родителей, получается не всегда удачно.

Так, одна из школ Советско-Гаванского района приняла решение приобретать форму у крупнейшего в Хабаровском крае производителя — швейной фабрики «Комсомолка» из Комсомольска-на-Амуре.

«Комсомолка» уже не первый год пытается стать монополистом на рынке школьной одежды. Но родители учащихся не всегда бывают довольны.

Так, на популярном интернет-форуме «BEREG.IN», где общаются жители хабаровскго края, родители из Советской Гавани критикуют продукцию швейного объединения:

«Одежда от «Комсомолки» — это страх и ужас. Ткань низкого качества».

«Они еще на инвесторов надеются, чтобы обновить линейку продукции».

«Вчера в новостях снова про школьную форму говорили, о качестве и о его отсутствии. Особо в сюжет не вникала, но в августе, что ли, будут изымать из оборота некачественный товар (во попадут торговцы). С другой стороны, столько формы появилось, которую длительное время детям носить просто нельзя»

«Да! И это — при высоченном ценнике! А нам ее практически навязывают! Два года назад поменяли цвет школьной формы. Объявили нам на родительском собрании, что верх теперь будет темно-синий, а не бордовый. Причина — у «Комсомолки» закончилась бордовая ткань! А в этом году — опять «обрадовали» — форма теперь будет серая. Видимо, у этой фабрики теперь уже закончилась синяя ткань. И что — нам опять менять положение о школьной форме?! К тому же я, например, уже купила детям форму темно-синего цвета, потратив немалые деньги! Вы видели вообще эту форму? На картинке еще ничего, но стоит ребенку начать ее носить — все! Брюки теряют форму, лоснятся, какие-то трико со стрелками… Надоел этот местечковый протекционизм».

Между тем, руководство швейного объединения критикует региональные власти именно за отсутствие протекционизма. На популярном в регионе портале «Дебри — ДВ» появилась статья под заголовком «Власть Хабаровского края тормозит введение одежды для учащихся». В материале руководство компании пеняет региональному правительству за то, что продукция объединения не вводится повсеместно: «Однако попытки презентации школьной одежды, разработанной и пошитой в городе юности, не нашли отклика в Хабаровске. Откровенный скепсис звучал в зале краевой столицы, где директор «Комсомолки» Иван Белевкин напомнил собравшимся чиновникам линию государства и цитировал поручение президента России правительству РФ: «Создать механизмы оказания господдержки отечественных предприятий, занятых в процессе производства одежды для обучающихся». Руководство региона, вновь напоминает руководитель швейной фабрики, прежде всего, обязано утвердить образец-эталон формы (согласно п. 2 ФЗ-148), которую оплачивают родители».

Однако правительство Хабаровского края «местечковым протекционизмом», судя по всему, не страдает. И навязывать ничего юным жителям края не собирается.

«Нет никаких догм, — пояснила Юлия Корольчук. — Есть «Положение о внешнем виде», согласно которому каждая школа выбирает свой, фирменный, деловой стиль. Обязательно деловой. Никаких мини-юбок и открытых животов, широченных штанов и прочего. В остальном — дело родителей и детей. К тому же, в Хабаровском крае много производителей школьной одежды. Например, восемь классов нашей школы заключили договор с хабаровским индивидуальным предпринимателем, который пошил для ребят форму, устраивающую и по цене, и по качеству, и по внешнему виду. Вы попробуйте, заставьте подростка носить в школу одежду, которая ему не нравится и в которой он чувствует себя некомфортно! Да он просто не будет ходить в школу!»

Многие родители сетуют сегодня и на то, что еще недавно выручавший соседний Китай, теперь не по карману.

«Мы раньше ездили в Суньфеньхэ. Примерно на две тысячи долларов могли одеть детей на целый год, а у нас двое, мальчик и девочка. Теперь дети уже подростки, соответственно, одежда для них стоит дороже. Но Китай нам теперь не по деньгам. Приходится обходиться тем, что предлагают местные предприниматели. Но такого разнообразия в одежде, как раньше, увы, позволить себе уже не можем», — переживает жительница посёлка Ванино Надежда.