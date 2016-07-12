Москва, 12 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Российская валюта колеблется в диапазоне 63,40−67,60 рубля демонстрируя стабильность при дефиците бюджета, предстоящими выборами в Госдуму и рублевой стоимости нефти ниже ключевой отметки 3 тыс. руб. за баррель сорта Brent. По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, поддержка исходит от продаж валюты под выплаты дивидендов и предстоящие налоговые выплаты.

interpolit.ru Нефть

«Сегодня, 12 июля, в Азии баррель Brent стоит $46,39 (+0.76%). Чтобы там не говорили об ослаблении влияния нефти на рубль, корреляция между ними сохраняется высокая. Из ключевых событий на сегодня стоит выделить отчёт по запасам нефти от Американского института нефти (API. На ожиданиях сокращения запасов нефть может подорожать и вызвать ослабление доллара против рубля», — предположил Антонов.

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«При повышении цен на «черное золото» выше зоны $47,00−47,20, курс доллар/рубль вернётся к уровню 63,70 рубля. При их падении ниже $45,70, курс доллар/рубль вернётся 64,70 рубля», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 12 июля Центробанк РФ повысил официальный курс рубля к основным валютам — доллару США и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подешевел на 4,64 копейки и составил 64,20 рубля. Курс евро к рублю снизился на 35,32 копейки — до 70,81 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,19% до 46,34 доллара за баррель.