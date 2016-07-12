Бугульма, Татарстан, 12 июля, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В Бугульме полуторагодовалый мальчик выпал из окна на четвертом этаже, позже он скончался в больнице от полученных травм, сообщает «Бугульминская газета».

Hans Открытые окна

По предварительным данным, трагедия случилась в тот момент, когда отец мальчика и старшие дети были в ванной, а мать, ожидающая четвертого ребенка, легла отдохнуть.

Мальчик влез на подоконник и упал с высоты четвертого этажа через открытое окно. Ему был 1 год и 4 месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамске с высоты 5-го этажа упала 4-летняя девочка. Она находилась дома вместе с матерью, однако та в какой-то момент отвлеклась и выпустила ребенка из виду. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами, медики не сумели спасти жизнь девочки.