Краснодар, 12 июля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В городе-курорте Анапа уже четвертые сутки не могут полностью ликвидировать последствия возгорания полигона твердых бытовых отходов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 12 июля, площадь тления удалось сократить вполовину. На сегодня она составляет 500 кв. метров.

ИА REGNUM Свалка

В районе хутора Красный на месте пожара огнеборцы продолжают засыпать очаги тления землей. В помощь пожарным задействованы экскаваторы, самосвалы, бульдозеры.

По сравнению со вчерашним днем возросло и количество людей, задействованных в тушении свалки. Оно выросло до 55 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на территории полигона твердых бытовых отходов в районе хутора Красный произошел днем 8 июля. Площадь тления мусора достигала 1000 кв. метров. В тушении были задействованы вертолеты МЧС, которые сбрасывали воду на место пожара в течение суток. Всего было осуществлено более 20 сбросов. На вечер 10 июля площадь пожара сократилась до 800 кв. метров.

Накануне ликвидировать последствия возгорания на полигоне ТБО в Анапе в кратчайшие сроки поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такое поручение он дал своему заместителю Андрею Алексеенко и мэру Анапы Сергею Сергееву.

«С прошлой недели чадит свалка в Анапе. Главной детской здравнице страны. Это такой «разгар» сезона, что ли? Дети приезжают к нам дышать морем, а не отходами!» — прокомментировал ситуацию губернатор в своем микроблоге в «Твиттере», отметив, что такое положение вещей недопустимо.

Как было отмечено, жилые районы находятся вне опасности, запах продуктов горения ощущался только на территории, расположенной в непосредственной близости от полигона, угрозы населенным пунктам нет. По словам главы города-курорта, задымления минимальны, жалобы от населения не поступают.