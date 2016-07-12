Троицкое, Алтайский край, 12 июля, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 12 июля, на 264-м км автодороги М 52 (Троицкий район). Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 8 часов 35 минут там столкнулись две иномарки: Subaru Forester и Honda CR-V.

Barnaul 22 ДТП со смертельным исходом в Троицком районе: столкнулись Subaru Forester и Honda CR-V

В результате двое пассажиров Subaru скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель госпитализирован. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.