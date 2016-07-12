Москва, 12 июля, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Российский рубль на фоне падения цен на нефть оказался под давлением. К тому же на фоне текущего уровня котировок черного золота выглядел перекупленным, что привело к фиксации прибыли по части позиций на продажу пары USD/RUB, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Кроме того, не стоит забывать о том, что статистика из США, опубликованная на прошлой неделе, была достаточно сильной. Однако, если котировки нефти сегодня, 12 июля, начнут движение в область 48 долларов за баррель, пара USD/RUB может попытаться вернуться к поддержке 63,40. А вот ниже пара вряд ли сможет уйти, поскольку рынок явно не настроен покупать рубль на относительно высоких уровнях, опасаясь вмешательства ЦБ», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальный курс рубля к основным валютам — доллару США и евро — на 12 июля. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подешевел на 4,64 копейки и составил 64,20 рубля. Курс евро к рублю снизился на 35,32 коп. — до 70,81 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,19% до 46,34 доллара за баррель.