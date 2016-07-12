Вашингтон, 12 июля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В США неизвестные украли из машины сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) кейс с огнестрельным оружием, пишет The Washington Post.

cugetliber.ro Работники ФБР

По словам представителя ФБР в Вашингтоне Кэтрин Зэкель, инцидент произошел утром 10 июля. Злоумышленник утащил кейс с оружием из припаркованного Ford Expedition, разбив заднее пассажирское стекло.

Уточняется, что в кейсе находилось два пистолета — Glock и Colt. Сотрудники ФБР изучают записи с камер видеонаблюдения, личность неизвестного устанавливается.