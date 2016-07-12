Грушко: РФ будет вынуждена ответить на размещение НАТО в Восточной Европе
Москва, 12 июля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Российский дипломат, постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что размещение альянсом батальонов в четырёх странах Восточной Европы (страны Прибалтики и Польша), которое должно произойти в 2017 году, вынуждает Москву к ответным действиям по защите своей безопасности. Об этом дипломат сообщил телеканалу «Россия 24».
Грушко подчеркнул, что руководство альянса должно представлять себе последствия принимаемого решения по размещению контингента в восточноевропейских странах. Москва не будет игнорировать размещение батальонов: России придётся предпринять действия, чтобы создать существовавший ранее, до размещения батальонов, баланс.
Грушко назвал «потугами» попытку НАТО создать «контрпотенциал на границах». «Нам надо очень спокойно к этому подходить. Потому что мы уже объявили о том, и они прекрасно знают о том, что все эти шаги вынуждены», — сказал он.
Грушко пояснил, что до решения разместить батальоны НАТО в странах Восточной Европы, о котором было объявлено на прошедшем в Варшаве саммите стран — членов альянса, эти страны не представляли для России никакой угрозы: теперь же баланс будет нарушен. Постпред также отметил, что альянс своими действиями стремится «ввести некие схемы времен холодной войны», Москве же это не нужно.