Москва, 12 июля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Российский дипломат, постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что размещение альянсом батальонов в четырёх странах Восточной Европы (страны Прибалтики и Польша), которое должно произойти в 2017 году, вынуждает Москву к ответным действиям по защите своей безопасности. Об этом дипломат сообщил телеканалу «Россия 24».

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

Грушко подчеркнул, что руководство альянса должно представлять себе последствия принимаемого решения по размещению контингента в восточноевропейских странах. Москва не будет игнорировать размещение батальонов: России придётся предпринять действия, чтобы создать существовавший ранее, до размещения батальонов, баланс.

Грушко назвал «потугами» попытку НАТО создать «контрпотенциал на границах». «Нам надо очень спокойно к этому подходить. Потому что мы уже объявили о том, и они прекрасно знают о том, что все эти шаги вынуждены», — сказал он.

Грушко пояснил, что до решения разместить батальоны НАТО в странах Восточной Европы, о котором было объявлено на прошедшем в Варшаве саммите стран — членов альянса, эти страны не представляли для России никакой угрозы: теперь же баланс будет нарушен. Постпред также отметил, что альянс своими действиями стремится «ввести некие схемы времен холодной войны», Москве же это не нужно.