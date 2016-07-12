Анадырь, 12 июля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. С января по июнь 2016 года объем добычи золота на Чукотке составил 13,8 тонны, что на 15% меньше показателя прошлого года, сообщает 12 июля пресс-центр правительства автономного округа.

fill Самородок золота

Снижение объемов золотодобычи произошло вследствие уменьшения производства рудного золота на некоторых месторождениях округа, отмечают в региональном департаменте промышленной и сельскохозяйственной политики.

На сегодняшний день на территории региона добывают рудное золото пять предприятий: АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый» и ООО «ЗК Майское».

Больше всего драгоценного металла добыли старатели месторождения «Купол» Чукотской горно-геологической компании — за истекший период года объем добычи золота составил 5,3 т, а серебра — 68 т. Месторождение «Двойное» компании «Северное Золото» дало 5,2 т золота и 9,1 т серебра.

За первое полугодие 2016 г. на территории региона добыто 81,6 т серебра, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, с января по июнь этого года в регионе добыто 13,3 млн куб. м природного газа и 140,9 тыс. т бурого угля.