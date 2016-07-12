Екатеринбург, 12 июля, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалёв заявил журналистам по итогам боя с Айзеком Чилембой, что о нем будет вскоре снят документальный фильм HBO.

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По его словам, американский телеканал снимет фильм о его боксерской карьере и местах, где он вырос. «Съемки будут 13−15 числа», — сказал Ковалёв.

После боя с Уордом, который состоится 19 ноября в Лас-Вегасе (США), Ковалёв планирует отдохнуть на Алтае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля российский боксер Сергей Ковалев в поединке в весовой категории до 79,38 кг за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF одолел малавийца Айзека Чилембу.