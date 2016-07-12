Иркутск, 12 июля, 2016, 08:14 — ИА Регнум. За прошедшие сутки площадь природных пожаров в Иркутской области уменьшилась еще на 37 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Накануне ликвидировано два пожара — ранее действовавший в Качугском районе на площади 57 га и вновь зарегистрированный очаг площадью 2 га в Зиминском районе.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

В регионе действует три природных пожара: два — в Качугском и один — в Катангском районах. Площадь возгораний составляет 2 723 га, в том числе 905 га, не покрытых лесом. Локализованными остаются два очага на общей площади 1 030 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На сегодня запланирована работа пяти воздушных судов. В ликвидации лесных пожаров будут задействованы два вертолета Ми-8 МЧС России, в мониторинге лесопожарной обстановки — Ми-8 и два Ан-2.

По прогнозу синоптиков, 12−14 июля в большинстве районов области ожидается малая и средняя (II-III классы), местами в западных и северных районах, в верхнеленских районах — высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов.