Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области на выборы в Государственную думу седьмого созыва готовы пойти десять кандидатов. Они уже подали документы в окружные избирательные комиссии и облизбирком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе избирательной комиссии Волгоградской области 12 июля, накануне о своем намерении бороться за кресло депутата нижней палаты российского парламента заявили четыре человека.

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Из них трое самовыдвиженцы. Это индивидуальные предприниматели Юрий Кочетов и Людмила Копач, а также слесарь Андрей Мишанин. Свои силы будут пробовать в Волгоградском одномандатном избирательном округе №81, Красноармейском одномандатном избирательном округе №82 и Михайловском одномандатном избирательном округе №83 соответственно.

Кроме того, есть среди претендентов на депутатский мандат и еще один кандидат от партии. Он стал вторым претендентом от политического объединения. Действующий депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Литвинцев представил документы в окружную избирательную комиссию по Волжскому одномандатному округу №84.

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Как напомнил заместитель председателя регионального избиркома Дмитрий Куц, срок для самовыдвижения кандидатов на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва заканчивается сегодня, 12 июля. Он продлен до 24:00. Для регистрации кандидатам-самовыдвиженцам предстоит собрать в свою поддержку более 14 тыс. подписей избирателей.

Напомним, выбирать новый состав депутатов Госдумы РФ жителям России предстоит в единый день голосования 18 сентября. Половина из 450 будет избрана от политических партий, вторая половина — по одномандатным округам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по одномандатным избирательным округам в Государственную думу в Волгоградской области выдвинулись шесть кандидатов, среди которых один представитель от ЛДПР и пять самовыдвиженцев.

Биография: Дмитрий Литвинцев родился 13 октября 1971 года в городе Волжском Волгоградской области. Имеет три высших образования: в 1994 году окончил Волгоградский педагогический университет, в 2006-м — Волгоградский государственный университет, в 2010-м — Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова. Действующий депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета по культуре. Член ЛДПР.