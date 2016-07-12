Штутгарт, Германия, 12 июля, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В Штутгарте (Германия) 11 июля в адвокатскую контору ворвался мужчина с огнестрельным оружием, спецназ взял здание штурмом, сообщает Bild.

Tengrinews.kz Преступник в маске

После штурма сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подвале здания тела двух человек. По предварительным данным, нападавший застрелил своего заложника — юриста конторы — и покончил с собой.

Официальной информации полиции о происшествии пока нет, о мотивах нападавшего не сообщается.

О неизвестном мужчине, ворвавшемся в здание конторы, днем 11 июля сообщили в полицию очевидцы. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли район и начали штурм.