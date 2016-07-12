Канберра, 12 июля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Суд Австралии признал 12 июля виновным мужчину, который пытался завербовать и направить на войну в Сирию шестерых боевиков, сообщает Associated Press.

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Приговор был вынесен Верховным судом штата Новый Южный Уэльс в Сиднее. Сам обвиняемый Хамби Алкудси отказался признавать свою вину. Жюри присяжных признало его виновным по шести из семи эпизодов.

По закону, в который были внесены поправки в 2014 году, за каждый эпизод вербовки подсудимому грозит до 10 лет тюремного заключения. Дата вынесения приговора судом пока не назначена.

По некоторым данным, по меньшей мере двое боевиков, отправленные в Сирию осужденным, погибли в зоне боевых действий.