Казань, 12 июля, 2016, 07:59 — ИА Регнум. В текущем году сотрудники Госветобъединения Казани организовали 48 рейдов с целью пресечения несанкционированной торговли. В июне результатом плановой проверки стал запрет поставки из Чечни более 8 тонн баранины, а также запрет реализации 15 тонн арбузов в связи с превышением в них уровня нитратов, сообщает пресс-центр мэрии города.

cocoparisienne Плохие арбузы

По словам начальника Государственного ветеринарного объединения Казани Тимура Галеева, нарушение условий хранения и реализации продуктов растительного и животного происхождения грозит опасностью распространения заболеваний. Особой угрозой является несанкционированная торговля в местах массового скопления людей, которая зачастую происходит при отсутствии у продавцов санитарных книжек, документов на продукцию и в антисанитарных условиях.

Так, сумма штрафов за 2016 год, наложенных за нарушения ветеринарного законодательства в сфере торговли продукцией животного и растительного происхождения, составила 570 тыс. рублей.

Тимур Галеев призвал граждан покупать продукты растительного и животного происхождения только в местах организованной торговли и запрашивать у продавцов соответствующие документы, кроме того, обращать внимание на срок годности товара и целостность его упаковки.