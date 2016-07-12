Вашингтон, 12 июля, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Председатели двух комитетов нижней палаты Конгресса США — глава комитета по юридическим вопросам Боб Гудлатт и руководитель комитета по надзору и правительственной реформе Джейсон Чаффетц — направили в министерство юстиции США письмо с требованиями провести проверку на предмет лжесвидетельства бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в связи с «делом об электронной почте».

Иван Шилов ИА REGNUM Если бы Хиллари Клинтон была президентом

Авторы письма считают, что собранные спецслужбами в ходе расследования факты прямо противоречат некоторым показаниям, которые Клинтон дала под присягой, передает RT.

В тексте документа говорится, что «доказательства, собранные ФБР во время расследования по делу использования Клинтон персональной почты, показали, что они напрямую противоречат некоторым аспектам ее показаний под присягой в Конгрессе».

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди и экс-госсекретаря США разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 тыс. электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.

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