Москва, 4 августа, 2008, 15:01 — ИА Регнум. После гостевого матча 16-го тура чемпионата против ЦСКА (0:0) главный тренер " Крыльев Советов " (Самара) Леонид Слуцкий выразил мнение, что удаление О Бом Сока разбило поединок на две части.

"Игра разделилась на две половины - до удаления и после. Что касается первой половины, большей части первого тайма, я в целом был удовлетворен качеством игры: мы были острее и контролировали ситуацию. После удаления было очень тяжело, приходилось уповать на контратаки, поэтому очень рад, что мы квалифицированно оборонялись, и соперник имел минимальное количество шансов в атаке, - сказал Слуцкий. - Можно сказать, что мы сыграли семь ничьих в последних восьми матчах, а можно, что девять матчей подряд мы не проигрываем. Думаю, ничья в матче с ЦСКА вдесятером на его поле, однозначно, в плюс".