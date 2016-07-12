Ростов-на-Дону, 12 июля, 2016, 07:40 — ИА Регнум.

Ангольский футболист Баштуш продлил контракт с ФК «Ростов». Спортсмен защитит цвета донского клуба ещё в течение года. Об этом ИА REGNUM 12 июля сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

fc-rostov.ru Баштуш

Напомним, что Баштуш играет в стане ростовчан с июля 2013 года.

Между тем стали известны точные даты проведения первых пяти туров РФПЛ. В новом сезоне первым оппонентом дружины Курбана Бердыева станет «Оренбург». С соперником игра состоится 30 июля. 7 августа «Ростов» проведет встречу с «Уралом», 12 августа — с питерским «Зенитом», 20 августа — с «Томью», 28 августа — с грозненским «Тереком».

В эти дни «Ростов» продолжает подготовку к предстоящему чемпионату России в Австрии. Крайний товарищей матч с австрийским клубом «Адмира Ваккер», занявшим в сезоне 2015/16 четвертую позицию в национальном чемпионате, завершился с разгромным счётом 0:7 в пользу подопечных Бердыева. До этого все матчи завершались вничью.

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Следующая контрольная встреча состоится 14 июля с чешским"Слованом», который трижды выигрывал чемпионат Чехии, а прошлый сезон футбольный клуб из Либерца завершил на третьей строчке в турнирной таблице. Ещё одна игра намечена на 18 июля, но соперник пока неизвестен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , во время подготовки к новому сезону объявились кредиторы, которые хотят взыскать с футбольного клуба «Ростов» долги. Одним из них стал «Земкомбанк». Арбитражный суд рассмотрит иск кредитной организации на этой неделе.