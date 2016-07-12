Пекин, 12 июля, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Китайские автолюбители активно обсуждают первые фото серийного седана BMW 1-series, презентация которого состоится в сентябре 2016 г. на автошоу в г. Чэнду.

auto.ifeng.com BMW 1-series sedan

Сборка нового компактного седана будут производиться на совместном предприятии Brilliance-BMW в Китае. Главными конкурентами BMW 1-series станут Audi A3 sedan и Mercedes-Benz CLA, пишет «Тайпин цичэ».

Обновленный седан от BMW будет оснащен одним из 3 вариантов двигателя: 1,2-литровый мотор, 1,5 и 2,0-литровые двигатели. Все 3 двигателя будут дополнены турбиной, максимальная мощность силовой установки составит 200 л.с. Автомобиль будет поставляться как с механической коробкой переключения передач, так и с автоматической трансмиссией.

Стоимость новинки пока не оглашается. Как считают эксперты, продажи седана BMW 1-series начнутся не ранее октября-ноября 2016 г.