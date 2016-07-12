Вашингтон, 12 июля, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Поп-певица из США Тейлор Свифт, которая заработала в прошлом году около $170 млн, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии американского Forbes.

flickr.com Тейлор Свифт. Кантри

Как сообщается на сайте журнала, вторую строчку рейтинга заняла британо-ирландская группа One Direction с доходами в $110 млн. На третьей позиции расположился писатель Джеймс Паттерсон, который заработал $95 млн.

Также в ТОП-10 вошли телеведущий и психолог Фил Макгроу, футболист Криштиану Роналду, комедийный актер Кевин Харт, ведущий Говард Стерн и британская певица Адель.

Полный список, в который войдут около 100 знаменитостей, будет опубликован позднее.