Абакан, 12 июля, 2016, 06:52 — ИА Регнум. В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере, сообщили ИА REGNUM в республиканском следственном управлении СКР.

19.мвд.рф Уголовное дело

Информация об отравлении детей в лагере «Баланкуль» в Аскизском районе поступила в ведомство 11 июля. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По предварительным данным, в лагере отдыхали 352 ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Вечером 10 июля произошло экстренное отключение электроэнергии. Было решено выдать детям ужин сухим пайком. Как уточнили в СУ СКР по региону, в ночь с 10 на 11 июля 13 детей в возрасте 11−16 лет обратились за медицинской помощью в медицинский пункт. Прибывшие сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора изъяли для анализа пробы воды и сухого пайка.

С 12 июля лагерь по предписанию Роспотребнадзора приостановил свою деятельность на неделю в связи с санобработкой и установлением причин отравления детей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщили ИА REGNUM в Минздраве Хакасии, на сегодняшний день известно о 15 случаях отравлений детей. «15 детей обратились с признаками вирусной инфекции. Новых случаев отравления не выявлено. Все дети были доставлены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, там они находятся на амбулаторном лечении, чувствуют себя нормально. Все остальные дети также находятся под наблюдением медработников по месту жительства», — уточнили в министерстве здравоохранения.