Москва, 12 июля, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Вор в законе Захарий Калашов, известный по кличке Шакро Молодой, задержан в российской столице. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Victor Задержание

По данным агентства, специальная операция была проведена сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) 11 июля.

Мужчина был задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве финансовых средств у владелицы ресторана Elements Жанны Ким, которое сопровождалось перестрелкой возле заведения на улице Рочдельской в Москве (14 декабря 2015 года).

Другие подробности пока неизвестны.