Новосибирск, 12 июля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска через Арбитражный суд вернула участок на улице Гоголя, где ООО «Олимпийский» планировал построить новый жилой комплекс «Три богатыря». Из материалов дела, размещенных на сайте суда, следует, что мэрия города посчитала, что у компании «отсутствуют правовые основания для удержания указанного земельного участка» и обратилась в суд с требованием вернуть переданный «Олимпийскому» по договору аренды земельный участок площадью 1,53 га.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Новосибирские власти заявили, что договор аренды расторгнут в одностороннем порядке по инициативе мэрии, тем не менее, участок ответчиком так и не был возвращен.

Договор о развитии застроенной территории в Дзержинском районе в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки между мэрией Новосибирска и ООО «Олимпийский» был заключен в 2009 году. Согласно условиям договора, до конца 2012 года застройщик должен был расселить расположенные на участке четыре ветхих дома по ул. Гоголя, и до 1 ноября 2015 года построить на их месте новый жилой комплекс с соответствующей инфраструктурой.

Однако, по данным городских властей, обязательства по внесению арендной платы не исполнена и арендная плата ни разу не вносилась. Поэтому мэрия расторгла договор в одностороннем порядке и предложила «Олимпийскому» вернуть участок до 20 января 2016 года. Однако, до сих пор земельный участок так и не был передан муниципалитету.

«Как утверждает истец, предусмотренные договором о развитии застроенной территории обязательства по передаче в муниципальную собственность квартир в количестве, в указанном в этом договоре, ответчиком не исполнены, арендная плата по договору аренды земельного участка не вносилась ни разу. Доказательств, опровергающих эти доводы мэрии города Новосибирска, обществом с ограниченной ответственностью «Олимпийский» в материалы дела не представлено. При таких условиях суд приходит к выводу о том, что мэрия города Новосибирска правомерно воспользовалась своим правом на односторонний отказ от исполнения договора о развитии застроенной территории и договора аренды земельного участка», — сказано в судебных документах.

В итоге суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска и обязал «Олимпийский» передать муниципалитету земельный участок по акту приема-передачи.

«Олимпийский» же попытался опротестовать решение суда, подав апелляционную жалобу. Компания требовала привлечь в качестве третьих лиц участников долевого строительства ЖСК «Три богатыря», на чьи права, может повлиять расторжение договора аренды на участок. Но решение суда осталось неизменным.