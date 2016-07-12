Новосибирск, 12 июля, 2016, 05:35 — ИА Регнум. В Новосибирск прибыли участники велопробега Москва — Пекин. В составе команды швейцарцев 29 путешественников, которые на протяжении многих лет участвуют в ежегодных велопробегах по всему миру, в этом году они решили посетить Россию. В Новосибирске велопутешественники пробудут несколько дней — в рамках визита предусмотрена экскурсионная программа и общение с журналистами.

Правительство Новосибирской области 29 швейцарцев добрались до Новосибирска на велосипедах

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, торжественная встреча делегации велотуристов из Швейцарии состоялась 11 июля на площадке перед многофункциональным выставочным комплексом «Новосибирск Экспоцентр». Поприветствовать гостей приехали представители министерства экономического развития и Федерации велосипедного спорта региона. Член исполнительного комитета Федерации велоспорта Новосибирской области Павел Непокрытых заявил, что считает приезд иностранной делегации велотуристов для региона знаковым событием.

Сами же представители делегации отмечают, что поездка оставляет только самые приятные впечатления. «Мы стартовали в Москве, уже проехали 3300 километров. Побывали в Уфе, Омске. Конечно, для такого путешествия важна выносливость, но в организационном плане для нас это совсем не сложно, ведь на протяжении всего пути с нами полицейское, медицинское сопровождение, да и качество дорог хорошее — мы не нашли никаких опасных дорог. Но самое главное — это то, что везде нам встречаются очень гостеприимные люди. Россия — это замечательная страна для путешествий!», — поделился своими впечатлениями представитель делегации швейцарских велотуристов Марсель Исели.

Отметим, что маршрут велопробега включает 7800 километров, которые спортсмены планируют преодолеть за 80 дней. Это самый длительный и экстремальный переезд за всю историю их поездок на велосипедах. Завершение велопробега запланировано на 28 августа в Пекине на площади Тяньаньмэнь.