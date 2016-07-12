Новосибирск, 12 июля, 2016, 05:25 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года в Новосибирской области ведено 784,9 тысяч кв. метров жилья, что на 30,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве строительства.

www.minstroy.nso.ru В Новосибирской области сократился ввод жилья

Фактически область вернулась к показателям первого полугодия 2014 года. Однако, плановый показатель на январь — июнь текущего года был установлен — 730,021 тыс. кв. метров введенного в эксплуатацию жилья, и по итогам, удалось выполнить 107,5% от плана. В частности, в Новосибирске сдано 537,3 тысяч кв. метров жилья (68,4% к аналогичному периоду 2015 года).На долю многоэтажного жилья в регионе приходится более 517 тысяч кв. метров. Объем ввода малоэтажного жилья с начала года составил почти 267 тысяч кв. метров (69,7% к аналогичным показателям прошлого года).

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Всего же в 2016 году власти планируют ввести в эксплуатацию 1891,3 тыс. кв.м. жилья.