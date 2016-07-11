Москва, 12 июля, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри посетит с рабочим визитом в Москву 14−15 июля. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

В дипведомстве отмечают, что ситуация в российско-американских отношениях остаётся сложной. «Они серьёзно пострадали от недружественных шагов, предпринимаемых Вашингтоном с начала 2014 года. В этом ряду — разрыв связей во многих областях, введение противоречащих международному праву санкций против российских физических и юридических лиц. Одним из результатов стало сокращение на треть двустороннего товарооборота», — говорится в комментарии МИД России.

«На основе взаимности отвечаем на попытки США нанести нам ущерб, в том числе на опасные действия в военной сфере. При этом до американской стороны последовательно доводится, что конфронтационный курс в отношении России бесперспективен и даже опасен, а конструктивное взаимодействие возможно только на основе равноправия, невмешательства в наши внутренние дела и учета российских интересов», — подчёркивают в российском ведомстве.

В МИД отмечают, что одно из центральных мест в продолжающемся диалоге с Вашингтоном занимает сирийское урегулирование. «При ведущей роли России и США как сопредседателей Международной группы поддержки Сирии с 27 февраля на значительной части территории этой страны установлен режим прекращения боевых действий (РПБД). Налажены регулярные российско-американские контакты на политическом и экспертном уровне, в том числе по военной линии, в целях закрепления РПБД, обеспечения гуманитарного доступа, борьбы с террористами и продвижения межсирийского переговорного процесса», — говорится в сообщении.

«Большое внимание уделяется проблематике разрешения украинского кризиса и реализации Минских соглашений. Интенсивный обмен мнениями осуществляется и по другим региональным темам, включая нагорно-карабахское урегулирование, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, положение в Афганистане и на Корейском полуострове», — констатируют в дипведомстве.

«Со своей стороны последовательно ставим вопрос об устранении острых раздражителей двусторонней сферы отношений, созданных Вашингтоном, который даже чинит препятствия для нормальной работы наших дипломатических учреждений. Требуем прекращения «охоты» американских спецслужб на граждан России в третьих странах и освобождения похищенных ими соотечественников. Добиваемся обеспечения прав российских приемных детей в США. Неизменно акцентируем значение тесных контактов между россиянами и американцами, включая туристические, культурные, спортивные и научные обмены, для укрепления взаимного доверия», — подчёркивают в МИД.

В Москве рассчитывают, что визит Джона Керри в Россию, который станет уже четвертым по счёту с мая 2015 года, «будет способствовать улучшению атмосферы российско-американских отношений, от состояния которых во многом зависит поддержание глобальной стабильности и решение широкого круга международных проблем».

Напомним, в последний раз госсекретарь США был в Москве в марте этого года.