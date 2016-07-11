Дамаск, 12 июля, 2016, 00:50 — ИА Регнум. Действие «режима тишины», введённого на всей территории Сирии, продлено ещё на 72 часа. Об том говорится в заявлении командования сирийской армии, передаёт телеканал RT.

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«Режим тишины продлён на 72 часа. С 00:01 12 июля по 23:59 14 июля 2016 года», — указывается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, «режим тишины» в связи с празднованием мусульманского праздника Аид Аль-Фитр был введён в Сирии 6 июля. С этого дня перемирие на территории страны продлевается уже в третий раз.

Несмотря на это, ежедневно поступают сообщения о продолжающихся обстрелах населённых пунктов и позиций сирийских вооружённых сил боевиками причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам».

Продолжают попытки срыва режима прекращения боевых действий террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России.)