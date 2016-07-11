Москва, 12 июля, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля Nissan GT-R и «Газели» на северо-западе Москвы. Как сообщили в столичном управлении ГИБДД, авария произошла вечером 11 июля на проспекте Маршала Жукова.

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Уточняется, что в результате столкновения оба автомобиля перевернулись. Водители транспортных средств были госпитализированы с незначительными травмами.

ДТП сильно затруднило движение на проспекте Маршала Жукова на участке от улицы Народного Ополчения до Живописного моста, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняются.