Вашингтон, 12 июля, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Вашингтон и Белград достигли договорённости о передаче Сербии двух заключённых из тюрьмы Гуантанамо, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Гуантанамо

Уточняется, что один заключённых — это гражданин Таджикистана Мухаммади Давлатов, а второй — гражданин Йемена Мансур Ахмад Саад аль-Даифи. Таким образом, Сербия стала 31-й страной, согласившейся принять узников Гуантанамо на своей территории.

Напомним, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней во внесудебном порядке содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Ещё в рамках кампании перед президентскими выборами в 2008 году президент США Барак Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако это не сделано до сих пор. В конце июня в Пентагоне сообщали, что в тюрьме продолжают содержаться 79 человек.