Вашингтон, 11 июля, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби анонсировал визит главы американского внешнеполитического ведомства в Москву. Об этом Кирби заявил журналистам сегодня, 11 июля, на регулярном брифинге.

ИА REGNUM

Кирби сообщил, что сперва Керри направится во Францию, где 14 июля примет участие в торжествах по случаю национального французского праздника — Дня взятия Бастилии. В столице Пятой республики Керри проведет встречу с президентом Франсуа Олландом.

В тот же день Керри вылетит в Москву. В российской столице госсекретарю предстоят встречи с высокопоставленными российскими чиновниками. Известно, что Керри побывает на Старой и Смоленской площадях (администрация президента и министерство иностранных дел).

Керри будет обсуждать конфликт в Донбассе, войну в Сирии, Карабахский конфликт, а также ряд других тем.

Последний раз Керри был в Москве в марте этого года.