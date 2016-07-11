Ижевск, 11 июля, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Больных Сарапульского межрайонного противотуберкулезного диспансера (МПТД) санитарным транспортом на стационарное лечение направят в Республиканскую клиническую туберкулезную больницу Ижевска. В марте 2016 года по итогам проверки Роспотребнадзора Удмуртии был вынесен запрет деятельности Сарапульского МПТД в результате неудовлетворительного санитарного состояния, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского Минздрава.

Больничная койка

Диспансерное отделение Сарапульского МПТД и дневной стационар на 15 коек будут организованы в здании поликлиники горбольницы №1 Сарапула. На эти цели направят 20 млн рублей из республиканского бюджета.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с туберкулезом в Сарапуле стабилизируется — заболеваемость снизилась с 63,1 на 100 тыс. населения в 2014 году до 53,4 — в 2015.

Читайте также: Росздравнадзор выявил грубые нарушения в работе Минздрава Удмуртии

Глава регионального Минздрава Алексей Чуршин заверил, что всем сотрудникам, получившим уведомление об увольнении, будут предложены вакансии, которые они смогут выбрать до 12 сентября этого года. В настоящее время предложенные вакансии уже выбрали семь человек.

В то же время, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе профсоюза медицинских работников Удмуртии «Действие», медицинские работники и больные туберкулезом 12 июля выйдут на пикет к зданию резиденции главы и правительства республики, намереваясь опротестовать закрытие стационара. В тот же день состоится пикет и у министерства здравоохранения республики.

Читайте также: Здравоохранение в Удмуртии оптимизируют на фоне острой нехватки кадров

В профсоюзе считают, что закрытие стационара стало результатом халатности должностных лиц, допустивших доведение помещений стационара до такого состояния. «Здание и земельный участок МПТД находится в привлекательном, зеленом районе города, и часть территории была отрезана еще лет пять назад», — отметили в организации.

Читайте также: Глава фракции ЕР в Госсовете Удмуртии раскритиковал оптимизацию в медицине

По данным профсоюза, уведомление об увольнении получили 33 сотрудника диспансера и только единицам были предложены вакантные должности. Еще до известия об увольнении, медики направили обращение в Минздрав Удмуртии, в котором отмечалось, что большая часть пациентов относятся к «неблагополучным» слоям населения, в отношении которых контролируемое лечение вне стационара весьма проблематично, так как требует ежедневного прихода пациента в диспансер, а выдача лекарственных препаратов на руки не гарантирует их приема пациентом. Отсутствие стационарной помощи приведет «к неполноценному лечению, формированию хронических форм, форм с лекарственно-устойчивым туберкулезом, росту смертности от туберкулеза, инфекционному распространению туберкулеза на новые слои населения», — считают сотрудники здравоохранения.

Читайте также: Минздрав Удмуртии продолжает оптимизацию, несмотря на рост смертности: ОНФ

В ответном обращении Минздрав Удмуртии информировал об открытии дневного стационара на 15 коек и подчеркнул, что туберкулезным пациентам из Сарапула с тяжелыми формами заболеваний «всегда оказывалась и будет оказываться» помощь в профильной больнице Ижевска. Также указали сумму, необходимую для ремонта здания диспансера — 90 млн рублей.

По информации профсоюза, открытие дневного стационара на площади поликлиники горбольницы №1 Сарапула произойдет не ранее, чем через год. Статистические данные профсоюз также приводит другие. В частности, выросла доля запущенных форм туберкулеза среди вновь выявленных случаев туберкулеза органов дыхания, в Сарапуле — с 1,7 до 5,9, по Удмуртии — с 4,8 до 5,3. Доля своевременного выявления заболевания, напротив, снизилась в Сарапуле с 50,8 до 29,4, в Удмуртии — с 34,2 до 31,1 (на 100 тыс. населения — прим. ИА REGNUM). Снижение общего показателя, на которое ссылается Минздрав, в организации связывают с тем, «что с ноября 2015 года в городе работал всего один флюорограф, а значит, скорее всего часть случаев туберкулеза легких за этот период просто не была выявлена».