Москва, 11 июля, 2016, 23:28 — ИА Регнум. У московского «Динамо» начались тяжелые трудовые будни в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Сегодня, 11 июля, бело-голубые 90 минут вынуждены были упорно громить несчастную «Тюмень».

fcdynamo.ru Игроки столичного «Динамо»

В итоге игра завершилась с ожидаемым счетом 3:0 в пользу «Динамо». Новичок бело-голубых Кирилл Панченко оформил дубль, ещё один гол забил Иван Темников. Так столичное «Динамо» начинает свой тернистый путь обратно в премьер-лигу.

Напомним, после провального предыдущего сезона «Динамо» вылетело из РФПЛ и попало в ФНЛ. Такое с бело-голубым произошло впервые в истории.