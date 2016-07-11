Брюссель, 11 июля, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Министры финансов еврозоны опасаются негативных последствий итогов референдума в Великобритании на европейскую экономику, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Сохраняющаяся неопределенность, особенно среди инвесторов, может в среднесрочной перспективе повлиять на перспективы роста в ЕС и зоне евро, говорится в заявлении Еврогруппы после встречи в Брюсселе.

Финансовый комиссар ЕС Пьер Московичи оценивает, что рост ЕС в 2017 году будет на 0,2−0,5% ниже, чем планировалось ранее. Однако он отметил, что это всего лишь прогноз.

Напомним, на референдуме 23 июня британцы большинством в 52% проголосовали за выход из состава Евросоюза.