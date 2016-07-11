Великий Новгород, 11 июля, 2016, 23:06 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 11 июля, зафиксированы 22 пожара на общей площади 48,16 га. Как сообщили ИА REGNUM в комитете лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области, все они ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. Средняя площадь одного пожара составила 2,18 га.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

Основными причинами пожаров, по предварительным данным, были переход огня с линий электропередач или с автомобильных и железных дорог. Также был зафиксирован переход пожаров с земель сельхозназначения и свалок бытового мусора.

Напомним, наиболее высокий класс пожарной опасности — пятый — наблюдался в регионе во второй половине мая. В настоящее время власти считают, что пожарная обстановка в лесах региона стабильная.