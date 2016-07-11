Екатеринбург, 11 июля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалев в 12-раундовом поединке побил малавийца Айзека Чилембу. Бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF состоялся сегодня, 11июля, в Екатеринбурге.

boxingtv.ru Сергей Ковалев

Бой длился все 12 раундов и завершился победой Ковалева по единогласному мнению судей. Таким образом, Ковалев защитил свои титулы чемпиона мира по престижным версиям (WBO, WBA и IBF) в весовой категории до 79,38 кг.

Весь гонорар от боя Ковалев обещал передать семье погибшего боксера Романа Симакова.

Эта победа стала 30-й по счету в карьере Ковалева.

Впереди у российского боксера бой в Лас-Вегасе против олимпийского чемпиона американца Андре Уорда.