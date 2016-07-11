Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Одиннадцатимесячная девочка выпала из окна пятого этажа в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Ребенка увезли на скорой в больницу. Об этом сегодня, 11 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщила свидетельница произошедшего.

Машина скорой помощи

По словам очевидцев, инцидент произошел около 18:30 на 7-й Красноармейской улице. Ребенок выжил, его забрала реанимация. Теперь за его жизнь и здоровье продолжат бороться медики.

«К ребенку подбежал мужчина, тряхнул его, и малыш заорал. Потом выбежал отец, схватил ребенка. После — забрала реанимация. Семья эта знакомая, молодая», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM свидетельница.

В момент падения девочки ее отец, как утверждают очевидцы, спал дома после работы. Где была в этот момент мать девочки, не уточняется. «Там дома такой старой планировки, подоконники низкие и широкие. В 11 месяцев ребенок по близ стоящей мебели вполне мог залезть», — предполагают местные жители.