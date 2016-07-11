Париж, 11 июля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заверил своего коллегу из Южной Африки Джейкоба Зуму в том, что итоги референдума в Великобритании не повлияют на экономические отношения между ЕС и ЮАР, передает ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Выступая в Елисейском дворце, Олланд заявил, что выход Британии из ЕС «не окажет никакого влияния» на отношения между блоком и Южно-Африканской Республикой.

«Наоборот, мы будем укреплять наши торговые отношения» с ЮАР, добавил французский лидер. По его словам, бывшая британская колония является «ключевым партнером» для Евросоюза.

Находящийся с официальным визитом в Париже Зума дал понять, что он и Олланд обязались «укреплять сотрудничество ради регионального и глобального мира и безопасности, а также по вопросам глобального управления».