Ижевск, 11 июля, 2016, 21:49 — ИА Регнум. В Ижевске не первый раз в этом году введен режим повышенной готовности к ЧС в связи с угрозой срыва подготовки к следующему отопительному сезону на двух объектах теплоснабжения — котельная ЗАО «Буммаш-энерго» и блокировочная перемычка ООО «Бриз». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы Удмуртии.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

«В настоящее время котельная, собственником которой является ЗАО «Буммаш-Энерго», эксплуатируется на правах аренды АО «Ижметмаш». Договор аренды завершается 1 августа 2016 года. По состоянию на 11 июля стороны не договорились о продлении договорных отношений, что препятствует началу подготовки объекта к отопительному сезону», — отметили в пресс-службе. Блокировочная перемычка ООО «Бриз» не прошла гидравлические испытания, отсутствует документация, необходимая для получения паспорта готовности объекта к отопительному сезону.

В муниципалитете подчеркнули, что котельная является основным поставщиком тепла в микрорайоны «Буммаш» и «Столичный».

В настоящее время ЗАО «Буммаш-Энерго» и АО «Ижметмаш» в течение 48 часов необходимо договориться о дальнейших взаимоотношениях — рекомендовано продлить договор аренды до окончания следующего отопительного сезона.

При этом управлению ЖКХ совместно с ПАО «Т-Плюс» поручено проработать вопрос использования альтернативного источника теплоснабжения указанных микрорайонов.

В администрации Ижевска создан оперативный штаб по координации действий ответственных служб в условиях режима повышенной готовности.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с многочисленными повреждениями на теплосетях в Ижевске поэтапно действовали режим готовности к ЧС — с 15 января текущего года, режим ЧС — с 22 января, который 10 февраля вновь сменил режим повышенной готовности. Полностью ситуация стабилизировалась только с наступлением весны, и 17 марта режим готовности к ЧС был отменен.

С начала отопительного сезона в Ижевске зарегистрировано 588 отключений теплоносителя, что больше показателя на аналогичную дату прошлого года на 76%. Количество проблемных ситуаций с подачей горячей воды увеличилось на 51% до 932 аварий. В 880 случаях исполнителем являлось ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС). По факту срыва отопительного сезона было возбуждено уголовное дело о халатности. В отношении поставщиков услуг — ПАО «Т Плюс» и ООО «УКС» — УФАС Удмуртии возбудило 15 административных дел. Прокуратура республики проводила проверку законности расходования средств ООО на текущий и капитальный ремонт тепловых сетей и теплосетевого оборудования в 2015 году. 18 февраля вице-премьер Удмуртии Андрей Сивцов, курирующий сферу ЖКХ, подал заявление об увольнении по собственному желанию. Министру энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов Удмуртии Ивану Маринину и его первому заместителю Сергею Сивцову объявлен выговор в связи с несоблюдением требований закона «О противодействии коррупции» в части урегулирования конфликта интересов.

Администрация Ижевска планировала расторгнуть договор аренды теплосетей с ООО «УКС», однако позднее стороны достигли договоренности и разработали единый план модернизации, ремонта и замены трубопроводов, который должен быть реализован до 31 августа 2016 года. В отношении жителей Ижевска в связи с постоянными перебоями в подаче тепла и горячей воды зимой 2015−2016 был произведен рекордный перерасчет за услуги ненадлежащего качества. Объем компенсационных выплат составил в совокупности 46,5 млн рублей. Затем сумма была пересчитана и объем компенсаций увеличен до 50 млн рублей.

В то же время задолженность бюджетных организаций Ижевска в отношении ООО «УКС» с начала текущего года увеличилась почти вдвое — с 71 млн до 137,5 млн рублей.

Кроме того, долги потребителей Ижевска и Сарапула за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение перед ООО «УКС» по состоянию на 1 мая текущего года превысили 3,5 млрд рублей. Указанный объем задолженности более чем в семь раз превысил затраты, необходимые арендатору теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону.