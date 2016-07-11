Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Администрация курортного города Сочи решила не закрывать на ночь муниципальные пляжи. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба администрации города.

o.did Пляж

Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что власти Сочи установили новый график работы муниципальных пляжей. Утверждалось, что теперь городские пляжи будут открыты для посещения только с восьми утра и до восьми вечера. Предполагалось, что следить за режимом работы пляжей будут сотрудники ЧОПов и арендаторы прибрежных территорий.

В администрации Сочи заявили, что запрет на ночные купания в Сочи вводиться не будет. «Администрация Сочи, учитывая интересы в первую очередь жителей города, отказалась от идеи ввода ограничений на посещение пляжей в ночное время», — сказано в сообщении.

Власти города учитывают тот факт, что многие сочинцы и гости города посещают пляжи именно ранним утром или поздним вечером. Лишать их этой возможности было бы неправильно.

Администрация Сочи напоминает, что в ночное время на пляжах не дежурят спасатели и медики, так что отдыхающие сами несут ответственность за свою безопасность. Кроме того, в любое время суток на пляжах запрещено распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде.