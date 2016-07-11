Рим, 11 июля, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Министерство финансов Италии намерено одобрить постановление, дающее банкам государственные гарантии, чтобы помочь им продать свои плохие кредиты в начале августа, передает Reuters.

Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

В феврале 2016 года правительство достигло соглашения с Европейской комиссией по созданию схемы, позволяющей банкам Италии избавиться от просроченных кредитов.

Для того чтобы схема функционировала, итальянское правительство должно утвердить распоряжение, детализирующее технические условия гарантий.