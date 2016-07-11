Москва, 11 июля, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что российская сторона ценит позицию Баку по российским инициативам в сфере урегулирования карабахского конфликта. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает телеканал RT.

Adam Jones Экспонаты Музея погибших воинов в Степанакерте, Нагорный Карабах

«Ценим ваше отношение к российским инициативам по нагорно-карабахскому урегулированию. Процесс действительно идёт, и президент Путин удовлетворён встречей в Санкт-Петербурге, по его поручению я посещаю столицы двух стран», — сказал Лавров.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что рассчитывает на обсуждение дальнейших шагов на пути к решению проблемы Нагорного Карабаха.

Напомним, в начале апреля ситуация в зоне карабахского конфликта резко обострилась. В течение пяти дней на фронте шли ожесточенные бои с применением танков и артиллерии. 5 апреля стороны объявили о прекращении огня. Перестрелки на линии фронта происходят по сей день.