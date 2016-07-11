Фарнборо , Великобритания, 11 июля, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Virgin Atlantic Airways купит восемь A-350−1000s у компании Airbus в рамках сделки, включающей также аренду четырех новых самолетов, передает ABC News.

virgin-atlantic.com Самолёт авиакомпании Virgin Atlantic Airways

Поставки лайнеров A-350−1000s запланированы на 2019 год, а четырех самолетов в аренду — на 2020 г.

Приобретенные самолеты будут базироваться в лондонском «Хитроу» для того, чтобы укрепить трансатлантическую сеть британской авиакомпании. Затем их переместят в аэропорт «Гатвик», чтобы организовать полеты в Карибский бассейн.

Лайнеры A350 сыграют «ключевую роль» для флота Virgin Atlantic, говорит ее исполнительный директор Крэйг Кригер.