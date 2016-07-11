Киев, 11 июля, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Вопрос визовой либерализации для украинцев в Канаде активно обсуждался во время сегодняшних украинско-канадских переговоров, заявил президент Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ожидании либерализации визового режима

«Мы договорились, что начнем немедленные консультации по либерализации визового режима. Спасибо канадской стороне за то, что мы этот проект начинаем», — заявил Порошенко.

Президент отметил, что в настоящее время канадским посольством большинство виз выдается украинцам на срок действия паспорта.

«Это уже является реализацией той программы сотрудничества, которую мы начали… Украинская сторона тщательно работает с Канадой по уменьшению количества отказов украинским гражданам при получении канадской визы», — отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Канады подтвердил, что визовый вопрос является «чрезвычайно важным для» украинцев, и отметил, что работа в этом направлении будет «значительно усилена» — для того, чтобы упростить процесс получения канадских виз для граждан Украины.

«Соглашение о свободной торговле, которое мы сегодня подписали, сделает значительный вклад в развитие инвестиций и бизнеса между нашими странами. И это очевидно, что мы ожидаем увеличения количества людей, которые будут посещать обе страны», — сказал Джастин Трюдо. По его словам, в ближайшие месяцы работа в направлении визовой либерализации будет активизирована.