Брюссель, 11 июля, 2016, 20:33 — ИА Регнум. Впервые после референдума в Великобритании министры финансов ЕС занялись вопросом последствий ее выхода из союза, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM

На встрече в Брюсселе министр финансов Австрии Йёрг Шиллинг пожаловался на «неприятную ситуацию», когда «никто не знает, что будет дальше». Ясно лишь одно, что экономических последствий Brexit не избежать, отметил Шиллинг, выразив озабоченность и о других странах-членах. Международный валютный фонд ухудшил прогнозы роста еврозоны после референдума 23 июня.

Шиллинг приветствует решение Еврокомиссии запустить процедуры выхода Британии из ЕС лишь после того, как будет принято решение самим британским правительством. Глава австрийского казначейства торопит Лондон с вердиктом. «Никому не нужна долгая фаза небезопасности», — добавил он.

Кроме Соединенного Королевства, тревогу у Еврогруппы вызывают Испания и Португалия. По оценке министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, обеим южно-европейским странам грозят штрафы из-за превышения дефицита бюджета. Шойбле выразил надежду на то, что все его коллеги разделяют приверженность правилам Маастрихтского договора, которые «мы должны применять».

Основанный на 99-й и 104-й статьях Договора об Европейском сообществе Пакт стабильности и роста (Stability and Growth Pact, SGP) обязывает страны удерживать дефицит бюджета на уровне не более 3% от ВВП и уменьшить государственный долг до 60% от ВВП.

Еврокомиссия ранее установила, что Испания и Португалия превышают допустимый лимит бюджетного дефицита. 12 июля будут приняты дальнейшие решения в отношении двух стран-членов. Санкции не исключаются.

Несмотря на трудности итальянских банков, их проблемы не стояли официально на повестке Еврогруппы. Ее глава Йерун Дейсселблум отрицает миллиардную помощь Италии. «Проблемы должны решаться в банках», а требования банкиров получать деньги от государства «должны иметь конец», считает голландский министр финансов.