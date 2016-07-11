Донецк, 11 июля, 2016, 20:32 — ИА Регнум. В ДНР наблюдать за проведением всенародного предварительного голосования — праймериз — в рамках местных выборов будет группа из международных наблюдателей.

Флаг Донецкой Народной Республики

Как сообщает ДАН, об этом сегодня, 11 июля, в Донецке заявила и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Чтобы было беспристрастное освещение этого процесса, мы приглашаем иностранных наблюдателей. Мы надеемся, что они по результатам дадут рекомендации по повышению уровня проведения выборов в республике», — рассказала Никонорова.

По ее словам, в состав первой группы наблюдателей вошел гражданин Финляндии Йохан Бэкман, а также представитель Сербии Миодраг Заркович. При этом Никонорова добавила, что в ближайшее время будут представлены новые наблюдатели от Германии, Италии, Румынии, Франции и других европейских стран.

В свою очередь, Бэкман призвал ДНР развивать институты демократии.

«Я как западный эксперт всеми силами готов поддерживать процессы развития институтов демократии. Мы будем свидетелями успешного развития демократии здесь», — сказал он. Эксперт напомнил, что ранее был международным наблюдателем на референдуме в Крыму и Абхазии.

Кроме того, гражданин Сербии Заркович призвал жителей Донбасса бороться за свои права.

«Достаточно один раз дать возможность другим силам диктовать вам условия, что делать и как вам строить свою жизнь, вы обрекаете себя на страдания хуже, чем были в ходе конфликта в Косово. Ваша судьба в ваших руках», — считает Заркович.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в республике будут проведены праймериз. По его словам, на первом этапе предварительное общественное голосование будет проведено в Донецке. При этом Захарченко не сообщил о конкретных датах и подробностях подготовки к выборам.