Киев, 11 июля, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Глава администрации президента Украины Борис Ложкин утверждает, что Канаду создали украинцы 125 лет назад. Соответствующее заявление Ложкин сделал на своей странице в Twitter сегодня, 11 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

Ложкин сделал это довольно противоречивое заявление на фоне визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо на Украину. «125 лет назад первые украинские колонисты оказались на канадской земле. Их труд создал Канаду такой, какой мы ее знаем. Украинцы превратились в неотъемлемую составляющую канадских культуры, экономики, государственных и общественных отношений», — написала глава президентской администрации.

Пользователи интернета тут же высмеяли Ложкина и заявили, что глава администрации, наверное, был пьян, когда писал свое сообщение.

Напомним, территорию современной Канады начали заселять французы в начале XVI века. Тогда она называлась Новой Францией. В результате Семилетней войны (1756—1763) Канада попала под власть Британской империи. После Войны за независимость США (1775—1783) в Канаду переехало большое количество англичан, которые сражались с колонистами на стороне короля Георга III. Впоследствии в Канаду также прибывали колонисты из Ирландии и Шотландии.

Украинцы действительно стали переселяться из Австро-Венгерской и Российской империй в Канаду, но только в самом конце XIX века. Сейчас население Канады приближается к 36 миллионам человек. Из них украинское происхождение имеют только 276 тысяч человек. Ещё около 900 тысяч человек имеют частично украинское происхождение. Большинство украинцев Канады (около 85%) родились в ней же, имеют канадское гражданство и проживают преимущественно в западной части Канады, где в некоторых районах составляют большую часть населения.

Примечательно, что в первых волнах украинской эмиграции преобладали сначала выходцы из Австро-Венгрии, затем сторонники УНР, выходцы с Западной Украины, после Второй мировой войны — гитлеровские коллаборационисты и сторонники националистического подполья (УПА и других), то есть во всех случаях сторонники стран или движений, воевавших против царской России или СССР.