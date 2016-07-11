Курган, 11 июля, 2016, 20:17 — ИА Регнум. В Зауралье поступило более 21,8 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы «Доступная среда для инвалидов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Детское инвалидное кресло

Данные средства позволят увеличить до 21% число образовательных организаций, в которых будут созданы условия для получения качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, и до 54,5% — число лиц с шести до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Всего на реализацию программы «Доступная среда для инвалидов» в этом году запланировано направить около 42,3 млн бюджетных рублей: 20,5 млн — это средства областного бюджета, 21,8 млн — планируется привлечь из федерального.

Забота о детях-инвалидах, безусловно, необходима. Однако не только в школах, но и в других присутственных местах. Особенно в больницах. И доступная среда необходима также и взрослым людям с ограниченными возможностями. Курганский общественник и блогер Илья Винштейн провел в конце июня рейд по медицинским учреждениям столицы Зауралья и поделился выводами по его итогам: «В течение трёх дней я посетил 29 медицинских учреждений разного плана: больницы, поликлиники, диспансеры. В основном это взрослые учреждения, но в списке есть и несколько детских заведений. Общий итог таков. Из 29 учреждений пандус отсутствовал в 9-ти, а это 30% от общего количества. В некоторых заведениях вход был без ступенек, но там были высокие пороги, а кнопка экстренного вызова просто отсутствовала. Из 20 пандусов, лишь 10 соответствовали нормам. Самый частый косяк при строительстве — большая ширина пандуса. В соответствии со строительными нормами и правилами, а также ГОСТом, оптимальное значение 90−100 см. В большинстве случаев ширина выходила за 110 см. Другие ошибки касались отсутствующих нормативных поручней и нескользящего покрытия.

Худший пандус был мною обнаружен в здании по Томина, 81, где располагается сразу три медицинских учреждения: врачебно-физкультурный диспансер, эндокринологический центр и аптека. Уклон 22 градуса или 40% при норме 5−10%. Три медицинских учреждения в одной здании и один деревянный пандус, точнее сказать — жалкая пародия. Взобраться на него в одиночку — невозможно! Вам нужен очень сильный помощник. Видимо подъём на пандус является частью лечебной реабилитации. А потом мы удивляемся, откуда у наших паралимпийцев столько медалей, попрыгай каждый день через такие препятствия.

По факту нарушений мною была написана жалоба в прокуратуру. Ответственным лицам грозит штраф до 40 тыс. рублей. В августе 2013 года похожая история случилась в Курганской областной клинической больнице, которую городской суд с подачи прокурора обязал установить новый пандус».

Справедливости ради отметим, что средства на создание инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями выделяются в той же столице Зауралья весьма скудные. По сведениям горадминистрации, финансирование целевой программы «Доступная среда для инвалидов в городе Кургане на 2011−2015 годы» осуществлялась за счет средств областного бюджета и бюджета города Кургана. Общий объем финансирования программы составляет 773 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2011 год — 703 тыс. рублей; 2012 год — 10 тыс. рублей; 2013 год — 15 тыс. рублей; 2014 год — 20 тыс. рублей; 2015 год — 25 тыс. рублей. Это — мизерные деньги.

К примеру, согласно текста областной программы «Доступная среда, продленной до 2020 года и опубликованной 25 апреля 2016 года, в Курганской области в 2015 году адаптировано для инвалидов 32 объекта на сумму 34 млн рублей. В том числе в Кургане — городское управление соцзащиты, Центр социальной помощи семье и детям, а также здание областного управления социальной защиты населения.

Согласно пролонгированной областной программы в Курганской области на создание доступной среды для инвалидов в 2016 году запланировано затратить 42 млн 354,6 тыс. рублей, а в 2017 — 51 млн 703 тыс. рублей. Это средства бюджетов всех уровней: от федерального до муниципального.

Отметим, согласно статистическим данным, в Курганской области на сегодня проживает 80 тыс. 423 инвалида, то есть 9% от общего числа жителей региона.