Москва, 11 июля, 2016, 20:07 — ИА Регнум.



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По итогам 4 месяцев 2016 года в сельхозорганизациях России за исключением микропредприятий надой молока на одну корову составил 1951 кг. Таким образом, показатель возрос на 5% в сравнении с тем, что было за аналогичный период прошлого года (1852 кг), следует из отчета подготовленного Национальным союзом производителей молока совместно с аналитическим центром Milknews.

Рост общего объема производства молока наблюдается на фоне сокращения поголовья коров во всех регионах, являющихся крупнейшими производителями молока, что свидетельствует об интенсификации производства и роста продуктивности коров.

В то же время в отчете сказано, что в России наблюдается сложное экономическое положение большинства сельхозпроизводителей, которое может серьезно подорвать дальнейший рост объемов производства. Так, из-за повышения затрат на корм, ремонт и обслуживание импортного оборудования многие производители вынуждены снижать себестоимость производства любой ценой, в том числе переходом на корма низкого качества и худшие условия для содержания животных, отмечают эксперты.

На увеличение молочной продуктивности коров влияет сразу несколько факторов, отмечает генеральный директор «Petrova Five Consulting», эксперт молочного рынка Марина Петрова.

«В первую очередь — это порода и возможности продуктивности, заложенные генетически, также важно кормление и содержание животных. Однако необходимо помнить о том, что резко увеличить показатели продуктивности невозможно, для этого необходима планомерная работа», — заявила Петрова корреспонденту ИА REGNUM.

«Прирост продуктивности, который показывают сельскохозяйственные организации в текущей ситуации, составляет 4% ежегодно. Это достаточно хороший показатель. И он означает, что в некоторых хозяйствах мы приближаемся к мировым стандартам (8000 — 9000 литров на корову)», — продолжила она.

«Очевидно, что это результат проведенной работы по созданию современных хозяйств и закупке необходимых пород скота в рамках национальных проектов и других программ поддержки сельского хозяйства», — отметила эксперт.

Однако для того, чтобы добиться принципиального изменения объемов производства молока-сырья в России, недостаток которого наблюдается на протяжении многих лет, «необходимо как наращивать продуктивность стада, так и увеличивать поголовье скота именно в сельхозорганизациях», — добавила Петрова.

На поддержку молочной отрасли, по состоянию на конец 2015 года, было предусмотрено 23,2 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования 13,5 млрд рублей и из бюджетов субъектов РФ — 9,7 млрд рублей. К началу 2016 года на поддержку молочного производства было доведено 18,75 млрд рублей из этой суммы, в том числе из федерального бюджета — 10,08 млрд рублей, а из бюджетов субъектов РФ — 8,67 млрд рублей.